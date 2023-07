Fußball

18:00 Uhr

Elferkrimi und Dreierpack: Enge Duelle in erster Pokal-Runde

Plus In der ersten Runde des Kreispokals gibt es teils enge Duelle. Rehling scheitert erst im Elfmeterschießen. Wulfertshausen setzt sich souverän durch.

Von Sebastian Richly

Keine Überraschungen gab es in der ersten Runde des Kreispokals. Dabei gingen lediglich die Mannschaften unterhalb der Kreisliga an den Start. Ein Wulfertshauer erzielt einen Dreierpack, Bachern gelingt der späte Siegtreffer in Unterzahl. Die höherklassigen Teams steigen erst in der zweiten Runde am kommenden Mittwoch ein.

TSV Sielenbach – SF Bachern 2:3

Einen knappen Erfolg fuhr der Kreisklassist beim A-Klassisten ein. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst kurz vor dem Ende. Markus Gold brachte den Favoriten bereits nach acht Minuten in Führung, doch Sielenbach schlug zurück in Person von Andreas Braun. Dem Angreifer gelang zunächst in der 16. Minute der Ausgleich, ehe er zehn Minuten vor der Pause die Partie drehte. Doch kurz vor dem Seitenwechsel egalisierte Niklas Arnold die Partie. Zehn Minuten vor dem Ende war Arnold dann weniger zum Lachen zumute, denn er kassierte die Rote Karte. Den Siegtreffer erzielte Bachern in der 88. Minute in Unterzahl. Rückkehrer Steven Holzapfel leistet die Vorarbeit und Julian Böhm schoss sein Team in die nächste Runde.

