Kein Sieger im Spitzenspiel: Rinnenthal und Aichach mit späten Toren

Plus Der BC Rinnenthal rettet im Topspiel gegen den BC Aichach einen Punkt. Der FC Affing ist nicht zu stoppen. Der TSV Friedberg unterliegt trotz Überzahl.

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel zwischen dem BC Rinnenthal und dem BC Aichach, wobei beide Tore erst in der Nachspielzeit fielen. Weiter auf dem absteigenden Ast ist der TSV Dasing, der auch im Kellerduell unterlag. Einen Kantersieg feierte der FC Affing beim SC Oberbernbach. Der TSV Friedberg kann auch in Überzahl nicht gewinnen. Dagegen setzte sich der TSV Pöttmes mit einem wichtigen Erfolg von den Abstiegsplätzen ab. Adelzhausen und Petersdorf holen knappe Siege. Die SG Stätzling II überrascht.

BC Rinnenthal - BC Aichach 1:1