Fußball-Kreisliga

20:00 Uhr

Rinnenthal siegt dank Standardstärke - Griesbeckerzell schießt Echsheim runter

Plus Der BC Rinnenthal löst sein Pflichtaufgabe gegen Langenmosen. Der SC Griesbeckerzell bleibt vorne. Der TSV Inchenhofen bereitet sich auf Relegation vor.

Artikel anhören Shape

Weiterhin im Gleichschritt marschieren der SC Griesbeckerzell und der BC Rinnenthal an der Tabellenspitze. Dasings Trainerduo feiert einen Einstand nach Maß. Adelzhausen feiert Kantersieg. Inchenhofen plant mit der Relegation, während Echsheim absteigen muss.

Griesbeckerzell – Echsheim 5:1

Keine Glanzleistung lieferte der Tabellenführer gegen das Schlusslicht ab. SCG-Spielertrainer Matthias Kefer haderte vor allem in der ersten Halbzeit mit seinem Team: „Das war nicht gut. Wir haben uns zu viel in Einzelaktionen verzettelt und den Gegner unnötig stark gemacht.“ Dabei ging es gut los. Sebastian Kinzel nutzte gleich die erste Chance zur Führung. Danach hätte Zell auf 2:0 erhöhen können, kassierte dagegen den Ausgleich. Nach einem Foulspiel im Strafraum traf Echsheims Abteilungsleiter Bern Brugger zum Ausgleich. In der Folge taten sich die Gastgeber schwer, kamen aber durch Manuel Schweizer nach Vorlage von Kinzel noch zum 2:1. „Manu hat uns wirklich gefehlt. Er tut uns sehr gut und bringt eine andere Komponente in unser Spiel.“ Danach passierte lange nichts. Gegen die tief stehenden Echsheimer tat sich Zell schwer. „Ich habe meiner Mannschaft vorher gesagt, was auf sie zukommt. Echsheim hat das aber auch sehr gut gemacht“, so Kefer über seinen Ex-Verein. Eine Überzahl nutzte dann Marius Kefer zum 3:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Simon Reiner auf 4:1 und zog dem SVE den Zahn. Beide Male waren Einwechselspieler der Schlüssel zum Tor. Nico Ertl und Christoph Sturm kombinierten sich jeweils durch. Den Schlusspunkt setzte erneut Kinzel nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Daniel Burger. (sry-)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen