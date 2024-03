Fußball

vor 53 Min.

Wer bleibt oben dran? Stätzling und Mering sind gleich mächtig gefordert

Roman Große (links) und der Kissinger SC peilen einen guten in die Restsaison an, ebenso wie Loris Horn und der FC Stätzling. Der Einsatz des Kapitäns ist aber fraglich.

Plus Die Bezirksliga-Fußballer starten in die Restsaison. Der SV Mering muss zum Derby nicht weit fahren. Der FC Stätzling trifft zu Beginn auf Angstgegner Ecknach.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Jetzt aber: Am Wochenende starten die Bezirksliga- und Kreisliga-Fußballer in die Restsaison. Dabei haben der FC Stätzling und der SV Mering wichtige Derbys vor der Brust. Die Stätzlinger müssen beim Angstgegner ran, bei dem es im Hinspiel die bislang letzte Pflichtspielniederlage gab. In der Kreisliga kann der BC Rinnenthal die Tabellenführung übernehmen.

39 Bilder Heimische Fußballplätze: Eine KI kreiert verrückte Stadien in Aichach-Friedberg Foto: Bing Image Creator (Montag)

Fußball-Bezirksliga: Derbys für SV Mering und FC Stätzling

Seit 14 Ligaspielen ist der FC Stätzling ungeschlagen. Die bislang letzte Pleite gab es Mitte August gegen den VfL Ecknach. 0:2 hieß es am Ende für den Rivalen aus dem Landkreisnorden. Am Sonntag hat der FCS die Chance zur Revanche, denn ab 14 Uhr gastiert der Tabellenzweite beim Tabellensiebten. Ein Dreier ist für das Team von Trainer Emanuel Baum Pflicht, will man an Spitzenreiter Wertingen dran bleiben. Doch der Coach weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ecknach liegt uns nicht. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der tief steht und schnell kontern kann. So haben sie uns im Hinspiel geschlagen. Dafür wollen wir uns natürlich revanchieren“, so Baum, der vor allem seine Defensive gefordert sieht: „Ecknach hat mit Michael Eibel, Daniel Framberger und Serhat Örnek sehr starke Offensivspieler. Wir müssen auf die Konter aufpassen.“ Eben jener Örnek erzielte im Hinspiel beide Treffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen