Die Favoriten Mering und Stätzling setzen sich in Vorrunde durch

Plus Der SV Mering verspielt bei der Vorrunde für die Kreismeisterschaft eine 3:0-Führung im Finale. FC Stätzling wird Sieger nach Sechsmeterschießen.

Von Reinhold Rummel

Die ersten Fahrkarten für die Landkreisfinalrunde (29. Dezember in Dasing) wurden am Samstag in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle ausgespielt. Im ersten Vorrundenturnier sicherten sich die beiden Favoriten, die Bezirksligisten FC Stätzling und SV Mering, die Teilnahme für die Endrunde und am Nachmittag beim zweiten Vorrundenturnier qualifizierten sich der TSV Haunstetten und der FC Öz Augsburg für die Endrunde. Das letzte Vorrundenturnier steigt am Freitag, 22. Dezember, ab 18 Uhr in der Dasinger Schulsporthalle.

Für Turnierorganisator Helmut Brandmayr verliefen die beiden Turniere in der Friedberger Halle unterschiedlich. Während das sportliche Niveau am Nachmittag stark von kämpferischen Einlagen geprägt war, zeigten die Akteure am Vormittag ihre technischen Fähigkeiten: „Das war Futsal, wie man sich ihn wünscht“, fand daran nicht nur Verbandsspielleiter Brandmayr Gefallen.

