Kuriose Jahresvorschau 2024: Mering macht Saudi Arabien Konkurrenz

Rinnenthal Erneut geht es für den BC Rinnenthal in die Relegation. Der Verband ist so begeistert von den Auftritten des BCR, dass plötzlich ganze zehn Ausscheidungsspiele auf dem Weg in die Bezirksliga notwendig sind. "Diese Spiele begeistern und helfen so dem Sport über die Sommerpause hinweg", so die offizielle Stellungnahme des BFV. Finanzielle Aspekte würden keine Rolle spielen.