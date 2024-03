Stau auf A8 Richtung München nach mehreren Unfällen

Am Donnerstagmorgen ist es auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing zu mehreren Unfällen gekommen. Die Autobahn war zeitweise in Richtung München gesperrt, es kommt zu einem Stau.

Am Morgen des Gründonnerstag ist es auf der Autobahn A8 zu mehreren Unfällen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Diese ereigneten sich in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing. Laut Polizei sind zehn bis 20 Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt. Informationen über Verletzte gibt es aktuell noch nicht.

Zunächst war die A8 zwischen Friedberg und Dasing gesperrt. Mittlerweile ist nun der rechte Fahrstreifen wieder befahrbar.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8: Sperrung zwischen Friedberg und Dasing aufgehoben

Für Reisende von Stuttgart in Richtung München bedeutet das erstmal Verzögerungen. Der Stau ab Augsburg-West beträgt etwa acht Kilometer, wie das Portal Bayerninfo angibt.