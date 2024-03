Sperrung der A8 Richtung München nach mehreren Unfällen wieder aufgehoben

Am Donnerstagmorgen ist es auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing zu mehreren Unfällen gekommen. Die Autobahn war zeitweise in Richtung München gesperrt, es kam zu einem Stau.

Am Morgen des Gründonnerstag ist es auf der Autobahn A8 zu mehreren Unfällen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Diese ereigneten sich in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing. Laut Polizei waren insgesamt acht Fahrzeuge in drei Auffahrunfälle verwickelt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Zunächst war die A8 zwischen Friedberg und Dasing in Richtung München komplett gesperrt, später konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Mittlerweile sind laut Polizei die Aufräumarbeiten abgeschlossen und alle drei Fahrspuren wieder befahrbar.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8: Sperrung zwischen Friedberg und Dasing aufgehoben

Für Reisende von Stuttgart in Richtung München kam es anfangs zu Verzögerungen. Nun fließt der Verkehr aber wieder normal, wie das Portal Bayerninfo angibt.