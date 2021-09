Bundestagswahl 2021

20:43 Uhr

Landräte von Neu-Ulm und Günzburg zufrieden mit Engelhards Ergebnis

Plus Warum Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger die Wahl des Bewerbers für "goldrichtig" hält. Und warum der Günzburger Kreischef Reichhart am Montag in München ist.

Von Till Hofmann

"Dass wir uns dem allgemeinen Trend nicht entziehen können, war klar", sagt der Günzburger Landrat Hans Reichhart am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr. "Und einen Sondereffekt haben wir auch noch gehabt", umschreibt er die Maskenaffäre, in deren Zentrum Georg Nüßlein und Alfred Sauter standen. Beide gehörten damals der CSU an und stammen aus dem Landkreis Günzburg. Von einem "wirklich guten Ergebnis" für den CSU-Direktkandidaten Alexander Engelhard sprach der frühere bayerische Bauminister Reichhart. "Er hat einen engagierten Wahlkampf geführt, das hat er sich verdient."

