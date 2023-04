Der SC Bubesheim grämt sich über eine Punkteteilung

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim erreicht nur ein 2:2 beim Laternenträger. Die Hauptrolle fällt Hakan Polat zu – und das nicht nur, weil er zwei Tore erzielt.

Es war eine ziemlich einseitige Angelegenheit, dieses Bezirksliga-Fußballspiel zwischen dem TSV Nördlingen II und dem SC Bubesheim. Die gastgebende, in der Tabelle längst abgeschlagene Bayernliga-Reserve präsentierte sich gewohnt schwach, der in den Wochen zuvor emporstrebende SC Bubesheim dagegen trat selbstbewusst und siegesgewillt auf. Ungefähr 70 Prozent Ballbesitz verzeichneten die Gäste letztlich, sie besaßen jede Menge mittelmäßige Gelegenheiten plus ein paar richtig gute, sie erzielten zwei Tore – und mussten sich nach dem Schlusspfiff dennoch grämen, weil sie nur ein 2:2 erreichten und so zwei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verschenkten.

Tugay Demir verletzt sich

Eindeutig negativ wirkte sich aufseiten der Bubesheimer aus, das Tugay Demir bereits in der Anfangsphase aufs Knie fiel, nach seinem Sturz Schmerzen spürte und deshalb vorsichtshalber vom Platz ging. Für ihn kam Lukas Ün (12.). Wie wichtig er für den SCB ist, hatte Demir kurz vor seiner Auswechslung noch gezeigt, indem er Hakan Polat den Ball servierte. Der Angreifer vergab diese erste Chance jedoch ebenso wie die zweite.

Weil ein sehenswerter Distanzschuss von Axel Schnell dann über das Ziel hinausschoss, richtete sich der Blick der 49 Zuschauenden wieder auf Polat. Dem unterlief auf der für ihn verkehrten Seite des Spielfeldes unnötiger Weise ein Foul im Strafraum, er sah Gelb dafür und Kerim Ciraci verwandelte den fälligen Elfmeter souverän (25.). Es war der erste Nördlinger Schuss überhaupt aufs Tor von SCB-Keeper Simon Zeiser.

Die von René Hauck gecoachten Gäste benötigten eine ganze Weile, um sich von diesem Rückschlag aus dem Nichts zu erholen. Ün verpasste den Ausgleich unmittelbar vor dem Seitenwechsel, indem er den Ball an den Pfosten setzte.

SC Bubesheim hat die Lufthoheit vor dem Tor

Nach dem Seitenwechsel rannten die Gäste dem Rückstand eifrig hinterher. Auffallend war ihre Lufthoheit vor dem Tor der Rieser. Mario Lacic und Adam Kunz traten hier vor allem in Erscheinung, ein Treffer gelang den Defensivspezialisten aber nicht.

Das überaus verdiente, längst überfällige 1:1 fiel in der 63. Minute dennoch. Ein Steilpass von Tayfun Yilmaz landete bei Hakan Polat, der das Zuspiel ins lange Eck verwandelte. Dieser Treffer diente kurze Zeit später als Blaupause für das Führungstor der Gäste. Wieder spielte Yilmaz den Ball präzise in die Spitze, erneut zog Polat ab und diesmal schlug die Kugel im Giebel ein (69.).

Zwei Schüsse aufs Tor - zwei Treffer

Damit hätten die Weichen gestellt sein sollen. Ein weiterer Erfolg hätte das Wort Abstiegsgefahr eigentlich schon aus dem Wortschatz der Bubesheimer verdrängen können. Die aber verpassten es, weitere Tore zu erzielen. Stattdessen landete auch der zweite Schuss auf ihr Gehäuse im Netz. Leon Dammer zielte genau (74.).

Bubesheim probierte es noch einmal, brachte Arlind Gerguri für den diesmal ungewohnt blass bleibenden Francois Akpaloo. Der Sieg aber gelang nicht mehr.

Während der Heimfahrt aus dem Ries herrschte bei aller Wertschätzung für die Nördlinger Einigkeit, dass ein leichterer Gegner wohl nicht mehr zu finden sein wird in den ausstehenden zehn Begegnungen. Das Gute blieb aber ebenfalls nicht unerwähnt: Der SC Bubesheim ist nach der Winterpause ungeschlagen, erreichte acht Punkte in vier Spielen und darf die kommenden Aufgaben selbstbewusst angehen.

So haben sie gespielt

TSV Nördlingen II Montag, Jaumann, Schüler, Trautwein, Ernst, Löfflad (78. Bittner), Mielich, Reichert, Dammer, Beck, Ciraci (46. Badjie)

SC Bubesheim Zeiser, Lacic, Hespeler, Hille, Kunz, Schnell (86. Raßbichler-Schmidt), Hain, Yilmaz, Polat, Demir (12. Ün), Akpaloo

Schiedsrichter Schröter

Zuschauer 49

Tore 1:0 Ciraci (25./Foulelfmeter), 1:1 Polat (63.), 1:2 Polat (70.), 2:2 Dammer (74.)