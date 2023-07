Fußball

vor 49 Min.

Der VfR Jettingen fühlt sich bereit für den Pokal-Knüller gegen Türkgücü München

Plus Ein bisschen mehr als nur ein achtbares Ergebnis darf es gerne sein: Was sich der VfR Jettingen für das Pokalspiel gegen Türkgücü München am 1. August vornimmt.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Die Frage nach dem Sieger stellt sich niemand im VfR Jettingen ernsthaft. Aber das ist auch nicht der tiefere Sinn dieses Schmankerls. Für die heimischen Bezirksliga-Fußballer ist bereits der Einzug in die Verbandspokal-Hauptrunde eine Belohnung und das selbst gewählte Los Türkgücü München ein Geschenk. Jetzt fehlt nur noch das Schleifchen, um das sich die Jungs selbst kümmern müssen.

Spaß am Spiel finden

Vorgenommen haben sich die Jettinger, die 90 Minuten im Sportpark am Schindbühel zu genießen und im Kräftemessen mit dem Regionalligisten ein achtbares Resultat zu erreichen. So wie damals, im Herbst 2020, als sie schon mal so weit gekommen waren und dem Bayernligisten FC Pipinsried erst in der Endphase deutlich 1:6 unterlagen.

