Kreispokal-Derbys steigen in Günzburg und Krumbach

Die zweite Runde im Fußball-Kreispokal Donau wird am 26. Juli 2023 ausgetragen. Wer aus dem Kreis Günzburg noch dabei ist und welche Teams Freilose erhalten.

42 Mannschaften stehen in der zweiten Totopokal-Runde auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau. Nun hat Spielleiter Wolfgang Beck die Begegnungen angesetzt. Von den 18 Qualifizierten, die im Landkreis Günzburg daheim sind, treten zwölf in direkten Duellen gegeneinander an. Besonders publikumswirksam dürften zwei Stadtduelle sein, die jeweils am Mittwoch, 26. Juli 2023, um 19 Uhr angepfiffen werden.

Auswärts im eigenen Stadion

Kreisklassist TGB Günzburg empfängt den Bezirksligisten FC Günzburg, gegen den es erst vor wenigen Tagen beim Stadtpokal-Turnier eine 2:4-Niederlage gesetzt hatte. Kleines Kuriosum: Der FC Günzburg bestreitet seine Partien genauso wie TGB Günzburg im Auwaldstadion, muss diesmal also auf eigenem Platz auswärts ran.

Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Krumbach, der sich in Runde eins knapp beim Stadtrivalen TSV durchgesetzt hatte, präsentiert sich nun bei Türkiyemspor (A-Klasse).

Sechs Freilose

Aus der ersten Runde nachzuholen ist die Begegnung SpVgg Gundremmingen – TSV Offingen, die ebenfalls am 26. Juli um 19 Uhr angepfiffen wird. Der Sieger erhält für die zweite Runde ein Freilos – wie auch die Vereine FC GW Ichenhausen, SV Waldstetten, TSV Behlingen-Ried, TSV Wasserburg und TSV Ziemetshausen.

Für die Begegnungen der dritten Runde sieht der Zeitplan als Anstoß-Termin Mittwoch, 2. August, vor. 28 Teams sind dann auf Ebene des Fußball-Kreises noch im Wettbewerb. Beck wird aus ihnen zwölf Spiele ansetzen und vier Freilose vergeben, um Runde vier mit den im Topf verbleibenden 16 Mannschaften als echtes Achtelfinale ausspielen zu können.

Die Ansetzungen

Kreispokal, 1. Runde SpVgg Gundremmingen – TSV Offingen (Mittwoch, 26. Juli, 19 Uhr)

Kreispokal, 2. Runde SV Unterknöringen – TSG Thannhausen, Türkiyemspor Krumbach – SpVgg Krumbach, TGB Günzburg – FC Günzburg, SV Mindelzell – VfR Jettingen, TSV Burgau – TSV Balzhausen (alle Mittwoch, 26. Juli, 19 Uhr), SV Neuburg/Kammel – SG Röfingen-Konzenberg-Mönstetten (Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr)