Maitage zum Vergessen für die Fußballerinnen im Landkreis Günzburg

Plus Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen im Landkreis Günzburg kassieren teils böse Klatschen. Der TSV Burgau ist in Sachen Klassenerhalt noch nicht durch.

Niederlagen, teilweise gar böse Klatschen kassiert haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen von SC Mönstetten, SV Wattenweiler und TSV Burgau in ihren aktuellen Partien. Die Mönstetterinnen kamen mit einer 0:2-Niederlage beim Tabellenvorletzten TSV Ottobeuren noch am besten davon. Wattenweiler hingegen ging gegen den Zweitplatzierten SC Biberbach 0:4 unter, Burgau erlitt gegen den TSV Schwaben Augsburg II eine 1:5-Schlappe.

Eigentlich wollten die Burgauer Frauen den zum sicheren Klassenerhalt noch nötigen Punkt gegen die Bayernliga-Reserve holen, doch sie konnten dem selbst auferlegten Druck nicht standhalten. Die Einheimischen begannen vorsichtig und auf Torsicherung bedacht, was in der ersten halben Stunde auch gut gelang. Wie aus dem Nichts erfolgte dann ein Doppelschlag der Gäste durch Klara Schneider (31.) und Eva Fischer (34.). Hoffnung keimte kurz vor der Pause, als Eva Kaifer einen präzisen Pass von Lea Schwab aus kurzer Entfernung zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte.