Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden und verletzter Person im Kreis Günzburg

Wildwechsel und Unachtsamkeit waren laut Polizei die Ursache von Unfällen, die sich in Günzburg, Leipheim und Bubesheim ereigneten. Der Sachschaden war beträchtlich.

Heftig gekracht hat es am Montagabend auf der Kreisstraße GZ 9. bei Leipheim Ein Reh, das über die Fahrbahn sprang, verursachte einen Unfall, bei dem sich eine Person verletzte. Kurz nach 18.30 Uhr war ein 61-jähriger Autofahrer von Weißingen kommend in Richtung Riedheim unterwegs, als laut Polizeiangaben das Reh aus der Böschung sprang. Der Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, kollidierte aber trotzdem mit dem Reh. Eine 25-Jährige bemerkte die Vollbremsung zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Fahrerin eine Verletzung am Fuß sowie eine Gesichtsverletzung zu, da der Airbag durch den Aufprall auslöste. Zur weiteren Behandlung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg eingeliefert. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 20.000 Euro.

Weitere Unfälle in Bubesheim und Günzburg

Bereits am Montagmorgen kam in Bubesheim im Kreisverkehr am Wertstoffhof zu einem Verkehrsunfall mit ebenfalls hohem Sachschaden. Ein 40-Jähriger wollte von der Kreisstraße GZ 4 kommend in den Kreisverkehr einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Nach Polizeiangaben kam es zum Zusammenstoß, wobei keiner der Beteiligten verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu einem Auffahrunfall in Günzburg wurde eine Streife der Günzburger Polizei am Mittag in die Augsburger Straße gerufen. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 42-Jähriger verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. (AZ)