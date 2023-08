Warum Aiwanger auf dem Günzburger Volksfest keine Rede halten wird

Der stellvertretende Ministerpräsident besucht knapp zwei Monate vor der Landtagswahl Günzburg. Zu sagen hat er beim Volksfest den Gästen im Festzelt aber nichts.

Wahlkampf – das ist auch immer eine Leistungsschau der Parteien vor Ort, inwieweit sie es vermögen, prominente politische Vertreterinnen und Vertreter ihrer Farben in die Region zu holen. Die SPD schneidet in diesem Wettstreit unabhängig ob auf Bundes- oder Landesebene traditionell schlecht ab. Die CSU präsentiert gleich eine ganze Ministerriege: Digitalministerin Judith Gerlach war in den vergangenen Monaten bereits hier, Sozialministerin Ulrike Scharf, Finanzminister Albert Füracker. Und demnächst kommt der Nachnachfolger des Günzburger Landrats Hans Reichhart im Amt des bayerischen Bauministers nach Günzburg und Offingen: Christian Bernreiter. Und das ist nur eine Auswahl.

Nicht zu vergessen ist die Nummer eins im Freistaat, Ministerpräsident Markus Söder, zugleich CSU-Parteichef. Der Landkreis Günzburg scheint bei ihm an persönlicher Beliebtheit nach der Maskenaffäre wieder hinzugewonnen zu haben – jedenfalls wenn man die Besuchsfrequenz zum Maßstab macht. Drei Auftritte in nicht einmal fünf Monaten sind für einen landesweit oder bundesweit bekannten Politiker Rekord: Ende Juli die Einweihung des Gaskraftwerkes auf dem Areal Pro in Leipheim, davor der Auftritt beim Bezirksmusikfest in Echlishausen (Gemeinde Bibertal). Und bereits Anfang März besuchte Söder das Starkbierfest unserer Zeitung in Burgau. Bei 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten in Bayern ist das nicht von Pappe. Die Grenzen von Staats- und Parteiamt wirken dabei nicht selten verwaschen. Die Hauptsache aus Sicht der Parteifreundinnen und -freunde ist die Anwesenheit der Polit-Granden.

Wahlkampf im Landkreis Günzburg: Das harte Los der Freien Wähler

Nicht ganz so einfach haben es da die Juniorpartner in der Staatsregierung, die Freien Wähler – allein schon, was die Anzahl der Kabinettsmitglieder angeht. Auf Ministerebene versammeln sich gerade mal drei Herren. Kultusminister Michael Piazolo hat sich bislang noch gar nicht blicken lassen. Die bessere Strategie fährt Umweltminister Thorsten Glauber. Der beschäftigte sich bei insgesamt zwei Visiten mit Moorvernässung, dem Erlegen von Wasserbüffeln auf der Weide und der Überflutung der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen. Der Nachteil der Freie-Wähler-Menge kann nur durch mehr Auftritte ausgeglichen werden.

Dazu leistet nun am späten Samstagnachmittag der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger seinen Beitrag. Um 17 Uhr wird er sich ins Goldene Buch der Stadt Günzburg eintragen und vermutlich noch einige nette Sätze sagen. Anschließend geht's in höflicher Begleitung des Günzburger Oberbürgermeisters Gerhard Jauernig (SPD) zum Günzburger Volksfest. Eine städtische Veranstaltung ist das nicht, wie die Stadt betont, sondern eine parteipolitische Stippvisite.

In Sachen Wahlkampf ist das Festzelt in Günzburg tabu

Wer jetzt gehofft hatte – und einige Freien Wähler hatten das durchaus – der Aiwanger Hubert wird mit Anblick des Festzelts auf Wahlkampf-Modus umschalten und sich während seiner folgenden kämpferischen Rede die Demokratie und mehr zurückholen, muss sich getäuscht sehen. Denn die Freien Wähler mit ihrer Direktkandidatin für den Landtag, Marina Jakob, wurden seitens der Stadt darüber informiert, dass das Zelt nicht für Wahlkampfzwecke gedacht ist. In einer Amtsleiterbesprechung 2018 ist nach einer entsprechenden Anfrage einer Partei so entschieden und der Verwaltungsbeschluss dem Stadtrat mitgeteilt worden. So bleibt das Günzburger Volksfestzelt für Hubert Aiwanger, Markus Söder, sämtliche Kanzlerkandidaten und den Kaiser von China für Wahlkampf-Geklimper tabu.