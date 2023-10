Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Die Briefwahl ist im Landkreis Günzburg auf dem Vormarsch

Plus Warum einzelne Gemeinden im Kreis Günzburg den Rathaus-Briefkasten im Zwei-Stunden-Takt leeren. Und welcher Aufwand noch für die Landtags- und Bezirkswahl betrieben werden muss.

Wenn der Bürgermeister in Gundremmingen im Zwei-Stunden-Takt den Gemeinde-Briefkasten leert und vermutlich mehr als 1600 Personen – Hilfskräfte noch gar nicht eingerechnet – sortieren, zählen und das Gezählte überprüfen, dann ist Landtagswahl. "Es sind die vielen Kleinigkeiten, die gar nicht gesehen werden", sagt der Rathauschef aus der "Atomgemeinde", Tobias Bühler. Am Freitag, Samstag und vermutlich auch am Sonntag werde er den Briefkasten alle zwei, drei Stunden öffnen und die Post herausholen. So werde es auch im gesamten Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Offingen, also auch in Rettenbach und Offingen gehalten.

Anlass für diese Betriebsamkeit sind die Briefwählerinnen und -wähler, die ihre Kuverts mit den Stimmzetteln abgeben. "Es wäre alles andere als gut, wenn der Briefkasten überquellen würde", meint Bühler. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie sich die Gewichte zwischen Präsenz- und Briefwahl verschoben haben. Vor fünf Jahren noch erledigten das von den 61.136 Wählenden (89.710 Personen waren stimmberechtigt) 22.989 per Briefwahl. Das entspricht einem Anteil von 37,6 Prozent. Erstmals konnten auf diese Weise Bewerberinnen und Bewerber angekreuzt werden, ohne dass man dafür einen Grund hätte angeben müssen.

