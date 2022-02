Landkreis Günzburg

"Faschingspäckla" und bunte Fenster: Gesellschaften trotzen Corona

Plus Obwohl keine Veranstaltungen stattfinden muss der Fasching im Landkreis Günzburg nicht ganz ausfallen. Die Gesellschaften haben sich etwas überlegt.

Von Peter Wieser

Ende vergangenen Jahres war es beschlossene Sache: 2022 wird es keine größeren Faschingsveranstaltungen geben. Der Leipheimer Haufen hatte bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben. Dann mussten auch die Schlagernacht und die Prunksitzung abgesagt werden. Also: wieder kein Fasching, nachdem schon 2021 keiner stattgefunden hatte. Oder vielleicht doch ein kleines bisschen Fasching in diesem Jahr? In Haldenwang, Harthausen, Kötz und sogar in Balzhausen, wo es bisher noch gar keinen gab, stehen die Narrenbäume: sehen, dass Fasching ist, dass es die Gesellschaften noch gibt und dass man zusammenhält.

