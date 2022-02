Hans Reichhart und Alexander Engelhard beantworten Fragen bei Facebook

Plus Der Günzburger Landrat und der CSU-Bundestagsabgeordnete stellen sich im sozialen Netzwerk dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das waren die Themen.

Neue Bahntrasse, Flutpolder bei Leipheim, die Investitionen des Landkreises in Schulen und Bildung oder die Folgen von Corona - es waren die weitgehend bekannten Themen, die den Bürgerdialog der Kreis-CSU am frühen Mittwochabend geprägt haben. Über Facebook hatten Interessierte die Gelegenheit, eine Stunde mit Landrat Hans Reichhart ( CSU) und dem neuen CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard ins Gespräch zu kommen - unter dem Motto "Im Dialog - Fragen & Antworten".