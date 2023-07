Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Nach Sprengungen: Geldautomaten im Landkreis werden umgerüstet

Plus Im Kreis Günzburg kam es immer wieder zu Sprengungen an Geldautomaten. Jetzt hat die Sparkasse Maßnahmen getroffen. Unter anderem betrifft das Öffnungszeiten.

Von Ralf Gengnagel

Explosionen an Geldautomaten haben in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen. Angefangen haben die Sprengungen im westdeutschen Raum nahe der belgischen Grenze, inzwischen sind auch immer mehr Angriffe in Bayern zu verzeichnen. Täter rückten sogar bis in den Kreis Günzburg vor. Geldautomaten verschiedener Kreditinstitute wurden in den vergangenen Monaten und Jahren in Leipheim, beim V-Markt in Ichenhausen, in Ettenbeuren und Thannhausen gesprengt. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach reagiert nun mit verschärften Maßnahmen auch gegen künftige Sprengungen. Das hat Auswirkungen auf die SB-Automaten.

Übrig blieb nach den Sprengungen der Geldautomaten jeweils ein Ort der Zerstörung. "Ein erhebliches Risiko besteht somit auch für Menschen, die sich in der Nähe der Sprengungen aufhalten. Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Bürgerinnen und Bürger im Landkreis hat für uns oberste Priorität", sagte Daniel Gastl, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg – Krumbach. Mit der Sprengung des Geldautomaten in Ettenbeuren sei die Sparkasse selbst betroffen gewesen und stehe hierzu in engem Austausch mit dem Bayerischen Landeskriminalamt.

