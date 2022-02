Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Landkreis Günzburg auswirkt

Plus Auch Firmen aus der Region haben Geschäftsbeziehungen nach Russland und in die Ukraine, wie zwei Beispiele zeigen. Die sind durch die dramatische Entwicklung akut gefährdet.

Von Till Hofmann

Nicht nur die Staatsoberhäupter und Regierungschefs der westlichen Demokratien beraten fortlaufend, wie sie auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine reagieren sollen. "Mit den Amerikanern" hat auch die Vorstandsetage der Alko Fahrzeugtechnik, die unter dem Dach des US-Konzerns Dexko Global agiert, am Donnerstagabend eine Sondersitzung. Beraten wird laut Fahrzeugtechnik-Vorstandschef Harald Hiller vor allem, was mit dem Alko-Produktionswerk in Moskau geschehen soll. Das hängt in der Hauptsache von den Sanktionen ab, die von den Politikern beschlossen werden. "Wir prüfen, wie sie ausfallen und welche Auswirkungen das hat."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen