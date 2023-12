Offingen

88-jährige Autofahrerin gerät bei Offingen mehrfach in Gegenverkehr

Vier Fahrzeuge sind in einen Unfall am Dienstag nahe Offingen (Landkreis Günzburg) verwickelt. Eine 88-Jährige gerät aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2025 bei Offingen sind am Dienstagnachmittag vier Fahrzeuge beschädigt und eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 88-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Gundremmingen unterwegs und kam bei Offingen mehrfach auf die Gegenfahrbahn und streifte insgesamt drei Fahrzeuge, ehe sie nach links von der Fahrbahn abkam und neben der Straße in einem Feld zum Stehen kam. Zwei weitere Fahrzeuge im Gegenverkehr konnten noch rechtzeitig bremsen. Unfall bei Offingen: 88-Jährige gerät in Gegenverkehr und wird verletzt Die Unfallfahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, so dass die Feuerwehr Offingen sie aus dem Auto schneiden musste. Die Einsatzkräfte übergaben die Frau anschließend dem Rettungsdienst. Ihr 91 Jahre alter Beifahrer konnte seine Türe selbst öffnen und das Auto verlassen. Er und die Fahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es war neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Offinger Feuerwehr waren die Feuerwehren Schnuttenbach, Gundremmingen und Burgau, Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg, der Fachberater des THW Günzburg und eine Streife der Polizeiinspektion Burgau im Einsatz. Der Streckenabschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich Offingen-Schnuttenbach und der nördlichen Abzweigung Offingen wurde von den Feuerwehrkräften gesperrt. Ein ausgebildeter Rettungssanitäter, der früher selbst im Rettungsidenst tätig war, kam unmittelbar nach den Kollisionen an die Unfallstelle. Er kümmerte sich sofort um die verletzte Frau. (obes, AZ)

