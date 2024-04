Drei junge Männer randalieren nach Plärrerbesuch in Offingen

In Offingen haben offenbar drei alkoholisierte junge Männer randaliert. Einen von ihnen hat die Polizei Burgau aufgegriffen, die anderen werden noch gesucht.

Am Samstagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Burgau mehrere Mitteilungen über Sachbeschädigungen. Drei junge Männer, die scheinbar mit dem Zug vom Augsburger Plärrer nach Hause fuhren, stiegen gegen 5 Uhr am Offinger Bahnhof aus. Dort schlugen sie zunächst eine Scheibe an der Haltestelle ein. Auf ihrem weiteren Heimweg betraten sie eine Unterkunft in der Aberthamer Straße. Dort schlugen sie eine Zimmertüre ein und beschädigten mehrere Lampen. Einen Tatverdächtigen 25-Jährigen trafen Beamte der Burgauer Polizei stark alkoholisiert im Stadtgebiet an. Die beiden anderen Täter sind bislang unbekannt. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 08222/96900 angenommen. (AZ)