Ein königsblaues Auge für den SC Ichenhausen

Plus Warum die Nullnummer im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Ehekirchen aus Sicht des SC Ichenhausen eher einen Punktgewinn darstellt. Inzwischen ist klar, woran es hapert.

Von Jan Kubica

Hinterher waren sich die Königsblauen einig, dass sie diese Nullnummer eher als Punktgewinn betrachten müssen. Trotz ihres Heimvorteils im Landesliga-Spiel gegen den FC Ehekirchen konnten sie sich keinerlei Vorteile erspielen. Im Gegenteil: Unter dem Strich hatten die Gäste die bessere Chancen, vor allem im zweiten Abschnitt und in Überzahl (der Ichenhauser Nico Breskott sah wegen wiederholten Foulspiels gelb-rot und musste das Feld in der 68. Minute verlassen) häuften sie sich. Nach drei Partien in dieser noch jungen Saison ist auch klar, woran vor allem es hapert im Team von Trainer Oliver Unsöld.

