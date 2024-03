Fußball

Der VfR Jettingen vergisst das Toreschießen und darf dennoch jubeln

Plus Der Bezirksligist hätte gegen Kellerkind Holzkirchen einen Kantersieg landen können. Doch auch das viel zu knappe 1:0 nötigt dem neuen Trainer Respekt ab.

Von Jan Kubica

Der VfR Jettingen ist auf einem guten Weg, seine alten Erfolgsrezepte wiederzufinden. Das Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Holzkirchen gewannen die Fußballer aus der Marktgemeinde 1:0 (1:0). Der neue Trainer Michael Porstendörfer feierte demnach in seinem zweiten Punktspiel-Einsatz den zweiten Erfolg.

Porstendörfer: "Ein gefühltes 5:0"

Der hätte dem Spielverlauf nach viel klarer ausfallen können, ja müssen. Bei aller Wertschätzung für den Gegner sagte Porstendörfer: "Das war ein gefühltes 5:0." Denn trotz des am Ende knappen Resultats trat vor 150 Fans im Sportpark am Schindbühel annähernd ein Klassenunterschied zutage. Die Jettinger zeigten sich gegenüber dem Frühjahrsauftakt (es gab einen 2:1-Erfolg gegen den FC Gundelfingen II) jedenfalls deutlich verbessert, hatten eine ganz andere Struktur in ihrem Spielaufbau.

