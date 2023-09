Ursberg, Dillingen

vor 49 Min.

Bayerische Landesausstellung kommt 2027 nach Ursberg und Dillingen

Plus Gesundheit wird zum Leitthema der überregional beachteten Schau. Die Nachricht sollte eigentlich erst in einer Woche den Weg an die Öffentlichkeit finden. Doch einer prescht vor.

Von Till Hofmann, Berthold Veh

Es ist ein Coup, der am Dienstag am Rande des Besuchs von Ministerpräsident Markus Söder in Dillingen bekannt geworden ist. In den beiden Landkreisen Günzburg und Dillingen liegen die Veranstaltungsorte der Landesausstellung 2027. Bei der Eröffnung der Dillinger Wirtschaftsausstellung WIR im vergangenen Jahr habe er versprochen, dass er eine Landesausstellung in die Region bringen will, so Söder. Jetzt verkündete der Ministerpräsident gegenüber unserer Redaktion: "2027 kommt die Landesausstellung nach Dillingen und Ursberg."

Die Schau werde sich um das Mega-Thema Gesundheit drehen. Für die Region sei das eine große Chance, führte Söder fort. In Nordschwaben habe es noch keine Landesausstellung gegeben.

