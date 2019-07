vor 17 Min.

71-Jährige übersieht Rollerfahrerin in Vöhringen

Weil eine Seniorin beim Abbiegen eine 17-jährige Schülerin auf ihrem Roller übersah, kam es zum Unfall. Die junge Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Als eine 71-jährige Frau am Dienstagvormittag mit ihrem Auto vom Haselgraben in Vöhringen nach links in die Illerzeller Straße einbiegen wollte, übersah sie eine 17-jährige Schülerin. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, war diese mit ihrem Roller auf der vorfahrtsberechtigten Illerzeller Straße in nördliche Richtung unterwegs.

Rollerfahrerin kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 17-jährige Rollerfahrerin verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. (az)

