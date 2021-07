Autofahrer rast nach Unfall auf der A7 davon, anderer verfolgt ihn

Zwei Autos - eines davon mit Anhänger - sind auf der A7 im Baustellenbereich zusammengestoßen. Ein Fahrer raste davon, der andere versuchte, ihm zu folgen.

Auf eine wilde Fahrt haben sich zwei Autofahrer nach einem Unfall auf der A7 begeben. Die Polizei stoppte sie schließlich bei Memmingen. Dem Bericht zufolge war ein 57-jähriger Mann am Mittwochmorgen mit seinem Autoanhänger-Gespann auf der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs. Er fuhr durch den aktuellen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt. Auf der linken Spur fahrend, streifte er ein versetzt vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Auto, in dem ein 51-Jähriger saß. Wer von beiden für die Kollision verantwortlich war, so die Polizei, ist unklar.

Autobahnpolizei Memmingen fahndete nach den Fahrzeugen

Nach dem Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden ist, setzten beide Beteiligten ihre Fahrt fort. Der 57-Jährige beschleunigte am Ende der Baustelle stark und raste offensichtlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der 51-jährige Autofahrer versuchte, dem Gespann zu folgen. Er informierte per Notruf die Polizei.

Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen fahndete nach den Fahrzeugen. Sie sichteten die Beteiligten auf Höhe Memmingen und führten eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei stellten sie fest, dass der 57-Jährige statt mit den erlaubten 80 km/h im Durchschnitt mit 144 km/h unterwegs war. Anschließend hielten die Polizisten die Fahrer an und nahmen den Sachverhalt auf. Der Lenker des Anhänger-Gespanns muss sich nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)