Blechschäden und eine Leichtverletzte nach Unfall in Senden

Ein Unfall ereignet sich auf der B28 bei Senden. Eine Frau wird dabei verletzt.

Nach einem Unfall am Montagvormittag auf der B28 bei Senden wurde eine Frau mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit knapp 40000 Euro an.

Zwischen den Anschlussstellen Senden und Neu-Ulm ist die erlaubte Geschwindigkeit wegen einer Baustelle reduziert. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr eine 67-Jährige in Richtung Ulm und verringerte die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 57-Jähriger erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr abbremsen und fuhr hinten auf, heißt es im Bericht der Polizei. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Unfall bei Senden: Autofahrerin versucht, der Unfallstelle auszuweichen

Eine weitere Autofahrerin versuchte noch, der Unfallstelle auszuweichen, stieß dabei aber gegen die Schutzplanke. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle halfen die Feuerwehr Senden und die Autobahnmeisterei mit. Der Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Senden zurück. (az)

