vor 16 Min.

Corona-Impfzentrum in der Illertalklinik in Illertissen ist jetzt in Betrieb

In der ehemaligen Illertalklinik in Illertissen wird seit Dienstag der Corona-Impfstoff verabreicht. Bis zu 400 Impfungen pro Tag sind hier geplant.

Von Rebekka Jakob

Das Corona-Impfzentrum in Illertissen hat am Dienstag seinen Betrieb aufgenommen. Damit gibt es jetzt im Landkreis Neu-Ulm drei Impfzentren. Angesiedelt ist das neue Impfzentrum im Gesundheitszentrum Illertissen, der ehemaligen Illertalklinik.

Mehr als 17.000 Impfungen im Landkreis Neu-Ulm

Zum Start sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm aufgrund der Verfügbarkeit des Impfstoffes aktuell bis zu 80 Impfungen pro Tag geplant. Diese sollen in Abhängigkeit von den Impfstofflieferungen auf bis zu 400 Impfungen am Tag gesteigert werden. Alle drei geplanten Impfzentren im Landkreis - Neu-Ulm, Illertissen und Weißenhorn - sind damit nun in Betrieb. Die Impfzentren sind nach Landratsamtsangaben bewusst im Norden, in der Mitte und im Süden des Landkreises angesiedelt worden. Insgesamt seien im Landkreis Neu-Ulm bis jetzt 17.071 Impfungen vorgenommen worden. Davon 10.616 Erstimpfungen und 6.456 Zweitimpfungen.

Bis zu 400 Impfungen sollen in Illertissen täglich stattfinden. Bild: Peter Fastl (Archivbild)

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm bleibt auch am Dienstag mit 44,5 deutlich unter der 50er-Marke. Das Robert-Koch-Institut meldet im Vergleich zum Vortag fünf neue Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten bestätigten Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie bei 4974. In Quarantäne sind 122 Menschen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt bei 103. Bis auf Weiteres gelten im Landkreis Neu-Ulm die Regelungen laut der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für eine 7-Tage-Inzidenz unter 50.

Inzidenzwert: Unterallgäu ist von der 50er-Marke weit entfernt

Von diesem Wert ist der Landkreis Unterallgäu derzeit weit entfernt: 17 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis stieg damit auf 149 und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter nach oben. Laut RKI lag er am Dienstag bei 75. Somit können die Geschäfte im Unterallgäu zwar geöffnet bleiben, dürfen aber nur nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. Die Zahl der im Unterallgäu an oder mit Corona Verstorbenen liegt seit 22. Februar bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag zwei Covid-Patienten behandelt.

