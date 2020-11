vor 12 Min.

Corona-Lockdown für die Gastronomie: Diese Restaurants liefern jetzt

Gemütlich essen gehen ist nicht mehr: Wegen des Corona-Lockdowns bieten Restaurants im Raum Neu-Ulm und Illertissen jetzt einen Lieferdienst an. Eine Übersicht.

Wegen steigender Neuinfektionen hat die Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus einen "Lockdown light" veranlasst. Das Ziel: Kontakte minimieren. Von den neuen Einschränkungen betroffen ist wie schon im Frühjahr die Gastronomie. Bars und Restaurants müssen schließen. Für viele bedeutet das starke Einbußen.

Um die Lokale im Raum Ulm/Neu-Ulm und Illertissen jetzt zu unterstützen, hat unsere Redaktion - wie schon im Frühjahr - einen Aufruf gestartet: Gastronomen, die einen Lieferdienst anbieten, sollten und können sich auch weiterhin auf Facebook bei uns melden. Das Ergebnis finden Sie hier.

Restaurants im Raum Neu-Ulm und Illertissen mit Lieferdienst

Wo Sie in Zeiten des Coronavirus Essen bestellen können, sehen Sie in unserer Tabelle. Sie können die verschienen Spalten alphabetisch sortieren, indem Sie auf den Spaltennamen klicken. Sie können aber auch direkt nach Restaurants oder Lokalen suchen, indem Sie den Namen, die Adresse oder die Art der dort angebotenen Küche in das Suchfeld eingeben.

Wenn Sie sehen möchten, welches der Restaurants bei Ihnen im Umkreis nun liefert, werfen Sie einen Blick auf unsere interaktive Karte. Klicken Sie einfach auf die Markierung, um weitere Informationen zur Gaststätte zu erhalten.

Restaurant vergessen? Schreiben Sie uns

Fehlt ein Restaurant im Raum Ulm/ Neu-Ulm und Illertissen, das neuerdings Essen liefert? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Lieferdienst Neu-Ulm/Illertissen" an redaktion@nuz.de oder redaktion@illertisser-zeitung.de und beantworten Sie darin diese Fragen:

Wie heißt das Restaurant ?

? Wie lautet die Adresse?

Unter welcher Telefonnummer werden Bestellungen entgegen genommen?

Welche Speisen verkauft der Laden? (bitte max. drei Begriffe)

Wie sind die Öffnungszeiten?

Sofern vorhanden: Wie lautet die Internetadresse?

