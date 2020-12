12:15 Uhr

Corona-Vorgaben: Bereitschaftspolizei hilft bei der Überprüfung

Mehrere Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen haben Polizisten in Illertissen und Bellenberg festgestellt. Das Landratsamt Neu-Ulm wird informiert.

Die Polizeiinspektion Illertissen hat am Donnerstagnachmittag Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei Königsbrunn erhalten. Die Unterstützungskräfte sollten unter anderem die Einhaltung der Corona-Beschränkungen überprüfen. Am Bahnhof in Illertissen stellten sie nach Angaben der Polizei zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Ein 28-Jähriger und ein 22-Jähriger trugen dort am Nachmittag keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz.

In Bellenberg waren drei Personen aus verschiedenen Haushalten ohne triftigen Grund in einem Auto unterwegs

Um 15.35 Uhr kontrollierten die Beamten in Bellenberg in der Illerstraße ein Auto, das mit drei Personen besetzt war. Die Männer im Alter zwischen 28 und 45 Jahren stammten aus verschiedenen Haushalten und konnten auch sonst keinen triftigen Grund für die gemeinsame Fahrt glaubhaft machen. Somit verstießen sie gegen die Kontaktbeschränkungen. Wegen dieser Vorfälle übermittelt die Polizei dem zuständigen Landratsamt Neu-Ulm nun Ordnungwidrigkeitenanzeigen. (az)

