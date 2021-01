vor 22 Min.

Fensterbauer Illerplastic in Illertissen meldet Insolvenz an

Plus Eigentlich befand sich das Illertisser Unternehmen Illerplastic bereits in der Sanierung, doch jetzt musste es Insolvenz anmelden. Betroffen sind 224 Mitarbeiter.

Von Ronald Hinzpeter

Firmenchef Armin Oßwald musste am Freitagvormittag einen schweren Gang antreten: Er hatte die Belegschaft darüber zu informieren, dass sein Unternehmen Illerplastic insolvent ist. Betroffen sind davon 224 Beschäftigte. Am Donnerstag wurden zwei Insolvenzverwalter aus Ulm bestellt, Tobias Sorg und Konrad Menz, ehemals Leitender Oberstaatsanwalt in Ulm. Was sind die Gründe für die Insolvenz?

Wegen mehrerer verlustreicher Jahre bei der Illerplastic Fensterbau GmbH, dem größten Unternehmen in der Firmengruppe, kam es zu einer Liquiditätskrise, die sich durch die anhaltende Corona-Pandemie noch verschärfte, das teilt das Unternehmen am Freitagmittag mit.

Weiter heißt es: Obwohl die von der Geschäftsführung und den eingesetzten Sanierungsberatern eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen deutliche Wirkungen zeigten, und man davon ausgegangen sei, im Jahre 2022 wieder ein positives Ergebnis schreiben zu können, habe für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen weiterer Kapitalbedarf bestanden. "Im Rahmen der, zwischen der Eigentümerfamilie und den Finanzierungspartnern monatelang geführten Gespräche über die Neuaufstellung der gruppenweiten Unternehmensfinanzierung, konnte letztendlich kein Konsens gefunden werden."

Die anderen Unternehmen der Firmengruppe, die teilweise ein positives Ergebnis beigetragen haben, sind aufgrund der Finanzierungsverflechtung der Firmengruppe ebenfalls direktbetroffen.

„Bis zuletzt waren wir davon überzeugt, dass wir aufgrund der Sanierungserfolge und unserer Bereitschaft weitere Sicherheiten zu stellen, es gemeinsam mit den beteiligten Bankenschaffen werden, eine Lösung zur Stabilisierung der Liquidität der Firmengruppe zu finden. Leider ist dies nicht geglückt. Wir glauben weiterhin an die Sanierungsfähigkeit der Illerplastic, die wir jetzt gemeinsam mit den eingesetzten Insolvenzverwaltern vorantreiben werden“, betont Geschäftsführer Armin Oßwald.

