Illertissen hat jetzt eine Jugendrotkreuz-Gruppe

Plus Unter dem Motto „Hilfe zum Helfen“ möchte Nicole Vetter Kindern und Jugendlichen die Sanitätsarbeit zeigen. Spaß und Gemeinschaftsgefühl kommen nicht zu kurz.

Seit Januar leitet Nicole Vetter ehrenamtlich die neue Jugendgruppe des Roten Kreuzes in Illertissen. „Unser Slogan war schon immer: Hilfe zum Helfen“, erzählt die junge Frau. Zusammen mit ihrer Schwester und Stellvertreterin Conny möchte sie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gemeinschaftlich an die Sanitätsarbeit heranführen. Somit gibt es nun wieder vier Ortsgruppen im Landkreis Neu-Ulm: in Illertissen, Senden, Vöhringen und Bellenberg.

In der Vöhringer Jugendgruppe ist Nicole Vetter sozusagen groß geworden. Seit sie elf Jahre alt war, ist sie dort aktiv. „Das Umfeld gibt enorm Halt und ist total familiär. Es gibt so viel Raum für Begegnungen“, sagt die mittlerweile 22-Jährige. Dieses Gefühl weiterzugeben, ist ihre Motivation. Und so hat sie sich auch gemeldet, als die Kreisleiterin der Rot-Kreuz-Jugendarbeit, Silke Negele, im vergangenen Jahr nach einer Leitung für die neue Jugendgruppe gesucht hatte. Ein Ort war mit dem alten Rot-Kreuz-Haus in Illertissen auch schnell gefunden. Seit Januar nun finden dort jeden Montag die Treffen statt.

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von drei bis 27 Jahren. Bei den Gruppenstunden setzt Nicole Vetter vor allem auf das Gemeinschaftserlebnis: „Das ist absolut nicht, wie in der Schule zu sitzen, kein Frontalunterricht.“ Von Pizzabacken bis zur spielerischen Ersten Hilfe ist alles dabei. In die Planung der Aktivitäten dürfen sich alle einbringen. „Mit den Jüngeren besprechen wir demnächst den Notruf: Welche Nummern sind zu wählen? Welche Infos darf ich nicht vergessen?“, erklärt die 22-Jährige.

In den Gruppenstunden geht es auch um die Geschichte des BRK

Wichtig ist in der Jugendarbeit neben dem Gemeinschaftsgefühl, von Beginn an die Angst zu nehmen und eben „Hilfe zum Helfen“ bieten. „Im Ernstfall kann das Leben retten“, so die junge Frau. Doch es fange bereits im Kleinen an: „Wenn sich die Eltern in den Finger geschnitten haben und das dreijährige Kind einen Fingerkuppen-Verband anlegen kann – da sind beide Seiten ordentlich stolz“, erzählt sie.

Beruflich arbeitet Nicole Vetter als Erzieherin und wohnt in Illerzell. Viele ihrer Freunde sind im Rettungsdienst tätig. Sie selbst entschied sich dagegen, denn sie wollte nicht, dass ihre große Leidenschaft dafür verloren geht. Die Tür sei aber alles andere als verschlossen: „Ehrenamtlich kann ich ja immer als Notfallsanitäter fahren.“ Oder eben eine Jugendrotkreuz-Gruppe leiten.

In Programmen wie dem „Mini-Trau-Dich“ und „Trau-Dich“ lernen Kinder, wie man Verletzte tröstet, kleine Wunden verarztet und Hilfe holt. Mit der Ausbildung zum Schulsanitäter, zum offiziellen Ersthelfer oder gar Notfallsanitäter richtet sich die Jugendarbeit des Roten Kreuzes an Teenager und junge Erwachsene.

Die Ehrenamtlichen helfen auch bei der Organisation von Rettungseinsätzen. Jährlich gibt es außerdem Kampagnen, zuletzt etwa zu den Themen Menschlichkeit, Kinderarmut und Klimawandel, welche die Jugendlichen in verschiedenen Aktionen umsetzen.

In den Gruppenstunden geht es auch um die Geschichte des Vereins. Das Rote Kreuz wurde 1863 von Henry Dunat gegründet, „als er das Leid und die Hilflosigkeit bei der Schlacht von Solferino 1859 in der Lombardei gesehen hat“, erklärt Nicole Vetter. Über mehrere Ebenen entstand letztlich die Hilfsorganisation mit dem Ziel, auch zu Friedenszeiten freiwillige Sanitäter auszubilden, in Not unabhängig von Farbe, Partei oder Gesinnung zu helfen und für mehr Menschlichkeit zu sorgen. Heute gibt es in 186 Ländern nationale Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes, wie die Organisation in islamischen Ländern bezeichnet wird. „Den spannenden Hintergrund kennen viele nicht“, sagt Vetter.

Ihr Wissen können die Jugendrotkreuzler bei jährlichen internen Wettbewerben unter Beweis stellen. Das handwerkliche Können gehört dabei natürlich auch dazu: Wer legt zum Beispiel den besten Druckverband an? Wer bringt Verletzte am schnellsten in die stabile Seitenlage? „Das macht immer richtig Spaß“, kann Nicole aus eigener Erfahrung berichten.

Damit der auch nicht zu kurz kommt, finden außerdem Freizeiten an Pfingsten und ein Zeltlager aller schwäbischen Ortsgruppen gemeinsam in Legau statt. Dabei wird natürlich auch die Illertisser Gruppe teilnehmen.

Wichtig ist der 22-Jährigen, dass jeder, der möchte, in der Gruppe willkommen ist. Vorkenntnisse werden keinerlei benötigt. „Mit dem Interesse kommt der Rest von ganz alleine“, sagt die Gruppenleiterin und blickt der Zukunft des neuen Illertisser Jugendrotkreuzes positiv entgegen.

Gruppenstunden: Die Treffen finden während der Schulzeit montags im Illertisser Rot-Kreuz-Haus an der Stauffenbergstraße 3 statt. Die Kindergruppe (drei bis zwölf Jahre) trifft sich von 17 bis 18 Uhr, die Jugendgruppe (13 bis 27) von 18.30 bis 20 Uhr.

