vor 19 Min.

Lange Staus wegen Baustelle in Weißenhorn: Staatliches Bauamt steuert nach

Plus Die Sperrung der Kreisstraße NU14 hat zu noch längeren Staus im Berufsverkehr in Weißenhorn geführt. Nun wurde die Ampelschaltung umgestellt.

Von Jens Noll

Am ersten Werktag nach Beginn der Sperrung waren zur Hauptverkehrszeit besonders gute Nerven gefragt: Bis nach Witzighausen staute sich der Verkehr von der Kreuzung Ulmer Straße/Daimlerstraße in Weißenhorn aus. Auch in der Gegenrichtung, auf der Ulmer Straße stadtauswärts, standen die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Zeitweise regelte die Polizei den Verkehr an der Kreuzung, an der momentan eine Behelfsampel steht. Am Montagabend ereignete sich dann noch ein Auffahrunfall im Stau und es kam zu einem medizinischen Notfall. Am Dienstagmorgen, so berichten Beobachter, war die Situation schon deutlich entspannter. Damit das bis zum Ende der Bauarbeiten möglichst so bleibt, hat das Staatliche Bauamt die Ampelschaltung umstellen lassen.

