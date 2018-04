vor 47 Min.

Vor den Schulen wird zu schnell gefahren

Verkehrswächter legen Bilanz vor: Es gibt Plus ein in der Kasse – aber Anlass zur Sorge.

Von Jens Carsten

In der Vöhlinstadt wird zu schnell gefahren – und das oft vor Schulen und Kindergärten. Davon berichtete Martina Matzner, die Leiterin der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) bei ihrer Bilanz für das Jahr 2017. Die Geschwindigkeitsverstöße seien „erheblich“, gerade in sensiblen Bereichen, hieß es. Trauriger Rekord: In der Franz-Mang-Straße (Tempo-30-Zone), die zur Berufs- und zur Förderschule führt, wurde ein Fahrer mit 65 Sachen „geblitzt“. Die Folge: ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Strafe und zwei Punkte in der sogenannten Verkehrssünderkartei. Die meisten der in Illertissen ertappten Raser handelten nicht böswillig, glaubt Matzer. „Der Ottonormalverbraucher ist einfach gedankenverloren.“ Doch es gibt wohl auch Gegenbeispiele: Von Straßenrennen im Saumweg berichtete Rätin Heidi Ritsche-Thoma (Freie Wähler), die dort wohnt.

Im vergangenen Jahr wurde fleißig gemessen: Finanziell gesehen hat die KVÜ in allen sechs Städten und Gemeinden ein positives Fazit gezogen. Am deutlichsten fiel das in Illertissen aus, dort gab es ein Plus von knapp über 40000 Euro. In Senden blieben etwa 23400 Euro in der Kasse, in Vöhringen rund 13800 Euro, in Weißenhorn 13500 Euro, in Altenstadt 6800 Euro und in Unterroth 3600 Euro. Die registrierten Verstöße im fließenden Verkehr sind in den meisten Orten gestiegen, sagte Matzner. Es wurden mehr Temposünder ertappt. Deutlich zeigte sich das in Illertissen, wo es eine Zunahme um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gab. Die Steigerung war durch das neue Messfahrzeug möglich, das die Geschwindigkeiten in beide Fahrtrichtungen überwachen kann. 2016 konnte das nur fünf Monate lang genutzt werden.

In Illertissen sorgte das neue Gerät für manche Überraschung, so Matzner. Einige Autofahrer hätten gewusst, dass das alte Messfahrzeug nur „nach hinten blitzen“ konnte. Wer zu schnell fuhr und sich fälschlicherweise außerhalb des Messbereichs wähnte, wurde nun erst einmal ertappt. Mit Sorgen betrachteten die KVÜ-Mitarbeiter, das rund um Kindergärten und Schulen oft zu schnell gefahren werde, zum Beispiel in der Anton-Kanz-Straße in Illertissen und Graf-Kirchberg-Straße in Tiefenbach. Es werde weitere Kontrollen geben. Positiv aus Sicht von Matzner: Es seien wenige „Mehrfachtäter“ unter den Erwischten.

Im Parkraum seien in Illertissen weniger Verstöße festgestellt worden, sagte die KVÜ-Chefin. Probleme machten jedoch Fahrzeuge, die widerrechtlich in Kurven abgestellt waren. Oder auf Gehwegen, so dass etwa Mütter mit Kinderwagen nicht mehr passieren konnten. Auch parkende Wohnwagen wurden mitunter zu Blockaden. Die KVÜ-Mitarbeiter versuchten in solchen Fällen zunächst, an die Vernunft der Fahrer zu appellieren. Erst wenn das keine Wirkung zeige, gebe es Knöllchen. Geht es nach Bürgermeister Jürgen Eisen, muss gegen „Gehwegparker“ vorgegangen werden: „Wenn ältere Fußgänger mit Rollator wegen Fahrzeugen auf die Straße laufen müssen, das geht gar nicht.“

Die KVÜ versuche, den Beschwerden der Bürger nachzukommen und gemeldete Straßen zu kontrollieren, sagte Matzner. Aber nicht immer werde dort dann tatsächlich gerast, hohes Tempo sei oft „nur gefühlt“. Die KVÜ habe kürzlich einen Radarkoffer angeschafft. Jener kann an Laternen und Verkehrszeichen befestigt werden und durch seine Aufzeichnungen Aufschluss darüber geben, „wie schlimm es vor Ort wirklich ist“. Und ob eine Kontrolle Sinn macht.

Eine große Ausgabe steht bevor: 2019 soll die Radaranlage ersetzt werden.

