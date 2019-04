17.04.2019

Vorsicht, falsche Handwerker: Betrüger werben mit Flyer

Unbekannte bieten Außenreinigungen über ein Faltblatt an. Die angebliche Firma aus Günzburg gibt es nicht. Die Kriminalpolizei rät: Finger weg!

Von Jens Carsten

Sie bieten wenig Leistung und verlangen horrende Honorare: Falsche Handwerker treiben in diesen Tagen vielerorts ihr Unwesen. Rohrreinigungen und Dachdeckerarbeiten sind Beispiele für Betrugsfälle in der Region. Unbedarfte Auftraggeber wurden so viel Geld los. Die Gegenleistung: gering bis nicht vorhanden. Die Polizei warnte dann stets: Wer einen Handwerker beauftragt, sollte vorher prüfen, ob jener seriös ist - am besten einen Betrieb aus der Region auswählen. Doch das scheint nun kein verlässlicher Weg mehr zu sein, sich vor Betrügern zu schützen.

Seit Montag ist im Raum Günzburg und Illertissen ein Faltblatt in Umlauf, mit dem für "Außenreinigungen" geworben wird, angeblich ausgeführt von einer Firme mit Sitz in Günzburg. Auch die Telefonnummer passt dazu. Doch beides ist ein "Fake": Das auf den Flyer als Kontakt angegebene Unternehmen gibt es nicht. "Wir gehen davon aus, dass Kriminelle dahinterstecken", sagt Jürgen Salzmann, der Pressesprecher der Kriminalpolizei Neu-Ulm im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei wohl so, dass auch hier minderwertige Leistungen für viel Geld geboten werden sollten. Oder schlimmer noch: Die "Mitarbeiter" wollten die Häuser ihrer Kunden für Diebstähle oder spätere Einbrüche auskundschaften.

Wie der Bluff aufgeflogen ist, wollte Salzmann nicht näher erläutern. Die Ermittlungen liefen noch. Nur so viel: "Wir haben auch unsere Tricks." Der Flyer war über Tageszeitungen verteilt worden. Das Papier wirke auf den ersten Blick recht seriös, so Salzmann. Die angebliche Firma „Steinreinigung“ mit einer Günzburger Adresse und Telefonnummer werbe für Stein-, Pflaster-, Terrassen-, Fassaden-, Holz- und Dachreinigung. Interessenten wurden aufgefordert, Termine unter der angegebenen Telefonnummer zu vereinbaren.

Ein Schaden ist durch diese Betrugsmasche bislang wohl nicht entstanden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Kriminalpolizei Neu-Ulm und Dillingen kam es zu keinen Tathandlungen durch die betreffenden Täter, heißt es. Ermittlungen zu den Hintermännern des Flyers seien eingeleitet. Wo die sitzen sei unklar, sagte Salzmann. "Sie müssen nicht unbedingt aus der Region stammen." Generell hätten es derartige Betrüger auf ältere Bürger abgesehen, die hohe Bargeldbeträge daheim aufbewahren und "überrumpelt" werden könnten.

Die Polizei warnt davor, über die angegebene Telefonnummer auf dem Faltblatt Kontakt zu den Auftraggebern aufzunehmen oder gar einen Termin zu vereinbaren. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer (0731) 80130 entgegen.

