Streit um Ensembleschutz: Bubenhauser lehnen Denkmalkonzept weiter ab

Plus Vertreterinnen des Landesdenkmalamts bieten fachliche Beratung und Hilfe für Bauvorhaben im Bubenhauser Ensemblebereich an. Aber die Fronten sind verhärtet.

Von Jens Noll

Die Chance, dass der Ensembleschutz in Bubenhausen aufgehoben wird, ist ziemlich klein. Bereits im September 2020 hatte der Landesdenkmalrat dem Ansinnen der Stadt Weißenhorn, das Ensemble aus der Denkmalliste zu streichen, eine Absage erteilt. Und jüngst hat der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Bayerischen Landtags wie berichtet eine entsprechende Petition aus Bubenhausen abgelehnt. "Ich kann mir schon denken, was herauskommt, wenn wir jetzt wieder einen Antrag auf Aufhebung des Ensembleschutzes stellen", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend bei der zweiten Bürgerversammlung zum Thema Kommunales Denkmalkonzept (KDK) in Bubenhausen. Zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege versuchte der Rathauschef diesmal in der Fuggerhalle, die Bürgerinnen und Bürger von den Vorteilen des Konzepts zu überzeugen. Doch wie schon bei der Versammlung in Bubenhausen gab es viel Protest. "Wir wollen als Eigentümer selbst entscheiden, was wir mit unseren Häusern machen", betonten mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer.

