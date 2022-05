Babenhausen

22-Jähriger kommt bei Badeunfall am Rothdachweiher ums Leben

Am Rothdachweiher in Babenhausen hat sich am Sonntag ein tragischer Badeunfall ereignet. Für einen 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Von Wilhelm Schmid

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagnachmittag beim Baden im Rothdachweiher in Babenhausen tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14.30 Uhr mit einer Gruppe von jungen Leuten beim Schwimmen. Plötzlich bemerkten seine Kameraden, dass er unterging und nicht mehr auftauchte. Sofort setzten sie einen Notruf ab und begannen mit der Suche. Diese blieb jedoch zunächst erfolglos. Bald traf ein Großaufgebot von Einsatzkräften der BRK-Wasserwacht und der DLRG aus verschiedenen Orten im Raum Memmingen– Mindelheim– Krumbach–Illertissen ein. Dazu waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Babenhausen alarmiert, die den Zugang zum See absperrte und die übrigen Badegäste zum Verlassen der Örtlichkeit aufforderte. Auch die Polizei Memmingen war mit mehreren Streifenbesatzungen vertreten. Rettungshubschrauber landete nach Badeunfall in Babenhausen Wasserretter und Taucher machten sich sofort bereit, um den See vor allem in der Umgebung der angenommenen Untergangsstelle abzusuchen. Nach einigen Minuten gelang es ihnen, den jungen Mann zu finden und aus dem Wasser zu holen. Noch am Ufer, durch dichtes Gebüsch vom umfangreichen Bereitstellungsraum abgetrennt, begannen die Rettungskräfte mit der Reanimation. Währenddessen landete der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" auf einer anliegenden Wiese an der Fabrikstraße. Leider stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass sämtliche Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben. Der junge Mann starb an der Einsatzstelle. Die Besatzungen des Rettungshubschraubers, des Rettungsdienstes und der Wasserwacht mussten ihren Einsatz erfolglos beenden. Die Unfallzeugen aus der Gruppe, mit welcher der Verstorbene beim Baden war, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Der Kriminaldauerdienst (KDD) übernahm die Ermittlungen von den Streifen der Polizeiinspektion Memmingen. Zu dessen Unterstützung blieb die Feuerwehr Babenhausen noch vor Ort.

