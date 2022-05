Babenhausen

vor 46 Min.

Badeunfall am Rothdachweiher in Babenhausen

Ein Badeunfall hat sich in Babenhausen ereignet.

Am Badesee in Babenhausen hat sich am Sonntag ein Badeunfall ereignet. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.

Von Wilhelm Schmid

Am sogenannten Rothdachweiher in Babenhausen hat sich am Sonntagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei rückten aus. Die Rettungskräfte suchten nach einer Person im Wasser, nachdem Badegäste Notrufe abgesetzt hatten. Weitere Informationen folgen. (stz)

