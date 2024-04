Dietenheim-Regglisweiler

Frau stirbt bei Hausbrand in Regglisweiler: So lief der Großeinsatz

Plus Bei dem verheerenden Unglück im Ortsteil Regglisweiler kommt eine Frau ums Leben. Der Einsatz zeigt, wie gut eine besondere Partnerschaft funktioniert.

Von Wilhelm Schmid

Fast auf den Tag genau vier Monate nach einem Großbrand, bei dem Mitte Dezember in Dietenheim ein Doppelhaus nahezu komplett abbrannte und sechs Personen obdachlos wurden, ereignete sich am Donnerstagmorgen kurz vor 6.30 Uhr abermals ein schlimmes Brandunglück. Eine ältere Frau konnte vier Stunden nach Brandausbruch nur noch tot geborgen werden.

Um 6.29 Uhr hatte die Leitstelle Ulm einen Notruf aufgenommen, in dem Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Pfarrer-Brunner-Straße gemeldet wurde. Deshalb wurden die Feuerwehr Regglisweiler und Dietenheim alarmiert, die sofort ausrückten. Noch während der Anfahrt ging ein weiterer Notruf bei der Leitstelle ein, um 6.34 Uhr wurde Vollalarm für die Feuerwehr Dietenheim gegeben und sämtliche verfügbaren Kräfte machten sich auf den Weg zu dem brennenden Haus in Regglisweiler unterhalb der Pfarrkirche St. Johann Baptist und einem Nachbargebäude, in das Rauch eingedrungen war. Gleichzeitig wurden die Drehleiter und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Illertissen alarmiert – Dietenheim gehört zum Schutzbereich der Illertisser Drehleiter. Kurz danach wurden ein weiteres Löschfahrzeug aus Illertissen sowie die Feuerwehr Illerkirchberg zur Unterstützung gerufen, da die Löschwasserversorgung in der hoch gelegenen Pfarrer-Brunner-Straße recht dürftig war und eine größere Anzahl an Atemschutzträgern benötigt wurde.

