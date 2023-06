Illertissen

vor 34 Min.

Aiwanger und Glauber in Illertissen: Zwei Minister und ein sonderbarer Termin

Plus Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber besichtigen ein Kraftwerk in Illertissen und diskutieren danach mit Fachleuten. Was steckt hinter dem Treffen?

Von Rebekka Jakob

Infostände auf dem Wochenmarkt, Ministerpräsident Markus Söder im Unterrother Festzelt, Funktionäre auf Baggersee-Tour: Der Landtagswahlkampf 2023 ist im Landkreis Neu-Ulm in vollem Gange. Am Montag besuchten nun gleich zwei Kabinettsmitglieder der Freien Wähler Illertissen: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber. Ein sehr kurzfristiger und wenig publikumswirksamer Termin, der mehr Fragen offenließ, als beantwortet wurden.

Dabei bot das Schachtkraftwerk an der Iller zwischen Illertissen und Dietenheim in der Vergangenheit genügend Zündstoff – und das Thema alternative Energiegewinnung ist in Zeiten des Ukraine-Kriegs aktueller denn je. Noch vor wenigen Tagen hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Veranstaltung in Erding mit einer umstrittenen Rede gegen das Heizungsgesetz für Aufregung gesorgt. Doch diesmal gab es keine markigen Worte gegen die Ampelregierung – zumindest nicht beim viertelstündigen Pressetermin.

