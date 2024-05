Illertissen

10:56 Uhr

Bei der Illertisser Feuerwehr wird dreifach gefeiert

Beim Fest der Illertisser Feuerwehr wurde der neue Kommandowagen in Dienst gestellt und geweiht.

Plus Viele Neugierige besuchen das neue Gebäude am Ahornweg. Sie bekommen interessante Einblicke und erleben einen Tag, der viele Gründe für Stolz und Freude bietet,

Von Wilhelm Schmid

Aus diesem Fest hätte man drei machen können, denn die offizielle Eröffnung des neuen Feuerwehr-Dienstleistungszentrums bot dreifachen Anlass zum Feiern und im neuen Gebäude am Ahornweg sind drei Einrichtungen beheimatet. Sie sollen – hoffentlich für Jahrzehnte – die Grundlage dafür bieten, dass Mitmenschen in Not schnell und effektiv geholfen wird.

Jahrelang hatten Kommunalpolitik, Architekten und Feuerwehr geplant, und nach der pandemiebedingten nichtöffentlichen Inbetriebnahme vor zwei Jahren war nun die Zeit zum dreifachen Feiern gekommen. Die Besucherinnen und Besucher strömten zum Tag der offenen Tür, um das neue Gerätehaus für Illertissen, die Atemschutzausbildungsanlage für den Landkreis Neu-Ulm und die Taktisch-Technische Betriebsstelle für den Digitalfunk der Landkreises Günzburg und Neu-Ulm zu besichtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

