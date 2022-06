Lkw-Fahrer nehmen es auf der A7 mit den Vorschriften nicht so genau

Die Polizei hat am Dienstag bis in die Nacht hinein Kontrollen auf der A7 bei Illertissen und Fellheim durchgeführt - und hatte einiges zu beanstanden.

Mehrere Lastwagenfahrer müssen mit Konsequenzen rechnen, weil sie Vorschriften nicht eingehalten haben. Beamte der Autobahnpolizei Memmingen, der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm und der Gefahrguttrupp führten am Dienstag bis in die Nacht hinein Kontrollen an der A7 bei Illertissen und Fellheim durch.

So hielten die Beamten zum Beispiel einen rumänischen Sattelzug an und stellten fest, dass dieser abwechselnd von einem Ehepaar gelenkt wurde. Die Auswertung des digitalen Kontrollgeräts ergab, dass es beide mit der Höchstgeschwindigkeit nicht so genau nahmen. Gegen das Ehepaar wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, jeder musste eine Sicherheitsleistung in niedriger dreistelliger Höhe abgeben.

Einen wesentlich höheren Betrag hatte ein türkischer Lkw-Fahrer zu zahlen, der vielfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Hier wurde ein hoher dreistelliger Betrag fällig. Gegen ihn und seine in der Türkei ansässige Firma werden nun Anzeigen an das Bundesamt für Güterverkehr gefertigt.

Eine um kurz nach 2 Uhr erfolgte Kontrolle eines griechischen Fahrers, der mit einem deutschen Sattelzug unterwegs war, ergab, dass dieser zum Kontrollzeitpunkt keine Fahrerkarte gesteckt hatte. Er hatte so bereits vier Stunden zurückgelegt. Da dies den Anfangsverdacht einer Straftat - die Fälschung beweiserheblicher Daten - begründete, hielten die Beamten mit einem Staatsanwalt Rücksprache. Er ordnete eine Sicherheitsleistung mit einem hohen dreistelligen Betrag an. Nach Zahlung durfte auch dieser Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. (AZ)