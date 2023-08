Illertissen

So rüstet sich der FV Illertissen für das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf

Plus Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist am Sonntag im DFB-Pokal-Wettbewerb zu Gast in Illertissen. Beim FVI dreht sich seit Wochen alles um dieses Spiel.

Es ist das, was man gemeinhin als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnet. Draußen im Vöhlinstadion deutet an diesem Vormittag nur ein kleines Plakat im Eingangsbereich auf das große Spiel am Wochenende hin. Der Rasen wurde gerade frisch gemäht, die Maschinen stehen noch vor der Garage. Hinter der Haupttribüne schrauben ein paar Arbeiter an einer großen Stahlkonstruktion. Von dort aus werden am Sonntagnachmittag die Bilder aus Illertissen hinausgeschickt in die ganze Republik. Hoch oben über dem Spielfeld werden dann Fernsehkameras stehen und Reporter sitzen, um Fußballfans in Deutschland über das DFB-Pokalspiel des FVI gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu informieren. Doch bis es so weit ist, wartet noch jede Menge Arbeit auf die Verantwortlichen des Vereins.

Schon kurz nachdem die Erstrunden-Begegnung Mitte Juni im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost worden war, begannen für das Team um den FVI-Vorsitzenden Rainer Bleser die Planungen. Zunächst ging es darum, wo gespielt werden soll. Entsprechende Telefonate führte Bleser mit den Verantwortlichen der Stadt, der Polizei, des Verbands und der Fortuna. Und nachdem man sich zuvor schon über mögliche Ausweichstadien in Augsburg und Ulm Gedanken gemacht hatte, war dann doch recht schnell klar: Spielstätte soll wie im Vorjahr beim Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim wieder das heimische Vöhlinstadion werden. Entsprechende Anträge wurden gestellt, nötige Genehmigungen eingeholt.

