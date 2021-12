Jahresrückblick 2021

vor 33 Min.

Insolvenzen und Schließungen: In der Wirtschaft gab es 2021 viel Bewegung

Einer der Wirtschaftshöhepunkte des Jahres: Bosch Rexroth eröffnet Innovationszentrum in Ulm.

Plus Es war das zweite Jahr in der Pandemie und damit auch das zweite Jahr, in dem die Wirtschaft im Landkreis Neu-Ulm Höhen und Tiefen erlebt hat. Diese Nachrichten haben 2021 bewegt.

Wieder kein normales Jahr: Einzelhändler verzweifelten an immer neuen Corona-Auflagen. Mancher Handwerker hatte mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Mitarbeiter bangten um ihre Jobs, während andere, allen Widrigkeiten zum Trotz, den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Welche Nachrichten aus der Wirtschaft die Region 2021 bewegt haben.

