Jahresrückblick 2021

vor 33 Min.

Zehn tierische Nachrichten des Jahres aus dem Landkreis Neu-Ulm

Unsere Redaktion hat einen Jahresrückblick erstellt, in dem Tiere die Hauptdarsteller sind.

Unsere Redaktion hat einen Jahresrückblick erstellt, in dem Tiere die Hauptdarsteller sind. Diese Geschichten haben sich 2021 im Landkreis Neu-Ulm zugetragen.

Von Sabrina Karrer

In den meisten Jahresrückblicken geht es um Menschen. Nicht in diesem. Hier sind Katzen, Enten, Biber und andere Tiere die Hauptdarsteller. Wir haben zehn tierisch gute, aber auch tierisch traurige Nachrichten zusammengestellt, die sich 2021 im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm zugetragen haben.

