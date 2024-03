Unfall mit zwei Autos und einem kleinen Schulbus

Zwischen Illertissen und Unterroth stößt ein Kleinwagen mit zwei Fahrzeugen zusammen. Nach ersten Angaben der Polizei wird eine Person dabei leicht verletzt.

Zwei Autos und ein Kleinbus sind am frühen Freitagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße NU 5 zwischen Illertissen und Unterroth beteiligt gewesen. Nach ersten Informationen ereignete sich dieser gegen 13.30 Uhr vermutlich wie folgt: Der Fahrer oder die Fahrerin eines Kleinwagens wollte an der Einmündung der von Jedesheim kommenden Straße "Neuer Weg" neben dem dortigen Parkplatz in die Kreisstraße abbiegen. Dabei missachtete die Person, die den Wagen lenkte, die Vorfahrt eines aus Richtung Unterroth geradeaus durchfahrenden Autos. Beide Wagen stießen zusammen.

Glücklicherweise saßen keine Schulkinder in dem Kleinbus

Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen in die Einmündung "Neuer Weg" zurückgeschoben und stieß dort mit der anderen Fahrzeugseite gegen einen kleinen Schulbus, der glücklicherweise nicht mit Schulkindern besetzt war. Eine Person wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Weitere Auskünfte waren an der Unfallstelle noch nicht zu erhalten. Die Feuerwehr Jedesheim sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr einspurig vorbei, sodass keine größeren Verkehrsbehinderungen auftraten. (wis)

Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns neue Informationen vorliegen.

