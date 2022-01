Corona-Spaziergänge: Die Behörden sollten endlich etwas tun

Plus In Ulm und Neu-Ulm finden die größten Corona-Demos der Region statt. Obwohl sie nie gesetzeskonform angemeldet wurden, schreiten die Behörden nicht ein.

75 Prozent der Deutschen sind mindestens ein Mal geimpft, mehr als 45 Prozent sogar schon geboostert. Damit dürfte klar sein, wer in Deutschland die Mehrheit stellt: Es sind nicht die Impfverweigerer. Und doch drängt sich in Ulm und Neu-Ulm jeden Freitag- und Montagabend ein anderes Bild auf. Teils mehrere Tausend Gegner der "Corona-Maßnahmen und des Impfzwangs" ziehen in einer unangemeldeten Demo durch die Stadt.

