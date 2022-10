Energiekosten: Die Politik muss es endlich gebacken bekommen

Plus Die Lage für die Mühlen im Kreis Neu-Ulm und in ganz Bayern ist mehr als bedrohlich. Das hat Auswirkungen auf alle, warnt unsere Autorin.

Napoleons Feldzug in Bayern 1809, der Bayerische Erbfolgekrieg 1778, der Deutsch-Französische Krieg 1870 und nicht zuletzt die zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts: Die Vogtmühlen in Illertissen haben eine ganze Menge kriegerischer Auseinandersetzungen vor ihrer Haustüre überstanden. Doch jetzt bedroht ausgerechnet ein Kriegsgeschehen 2000 Kilometer entfernt die Existenz des fast 330 Jahre alten Familienunternehmens. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Explosion der Energiepreise sind auch im Landkreis Neu-Ulm längst angekommen. Es ist überaus alarmierend, wenn Firmenchef Albert Vogt vorrechnet, wie sich die Energiekosten nach dem derzeitigen Stand ab dem neuen Jahr verzehnfachen würden. Unter diesen Umständen sei ein Weiterbetrieb der Mühlen nicht möglich, warnt der Müller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen