Wieder Keime im Leitungsnetz: Es läuft nicht gut bei der Wasserversorgung

Lokal Erneut gibt es beim Trinkwasser im Kreis Neu-Ulm Probleme mit coliformen Keimen. Die Versorger müssen handeln - gerade dann, wenn es bei ihnen noch gut läuft.

Roggenburg, Altenstadt, Gannertshofen, Krumbach, Deisenhausen, Breitenthal - und jetzt die Kommunen, die zur Rauher-Berg-Gruppe gehören: Probleme mit der Wasserversorgung häufen sich in den vergangenen Monaten und Jahren. Die Gründe mögen unterschiedlich sein, nicht immer sind es in die Jahre gekommene Anlagen, die Ausfälle bei der Versorgung produzieren. Manchmal reicht auch ein Missverständnis bei Bauarbeiten, um die Wasserleitung erst einmal lahmzulegen.